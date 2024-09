Um eficiente sistema de irrigação alcança todas as hortaliças plantadas nos 10,5 hectares da propriedade de Oscar da Silva Goulart Neto no bairro Extrema, na zona rural de Porto Alegre. A estrutura de captação e distribuição da água e os esguichos demandaram investimento de R$ 1 milhão. O resultado é uma lavoura frondejante, com produtos de visível qualidade, parte deles de origem orgânica.