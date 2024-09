Palco de atos políticos e mobilizações coletivas marcantes para a história do Estado e do país, a Esquina Democrática não estará acessível aos candidatos durante a campanha eleitoral deste ano. O cruzamento entre a Rua da Praia e a Avenida Borges de Medeiros, componente de jornadas pela redemocratização e pelo direito ao voto direto no Brasil, passa por obras integrantes do projeto de revitalização do Quadrilátero Central.