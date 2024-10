Desafios (e desejos) da zona rural de Porto Alegre pedem mais espaço no segundo turno 

Do desejo de ter uma secretaria exclusiva à preocupação com os loteamentos irregulares, a lista de desafios (e sonhos) para a zona rural de Porto Alegre existe e merece ganhar mais espaço na disputa eleitoral do segundo turno. Proporcional às grandezas que ostenta: tem a terceira maior área rural entre as capitais brasileiras, atrás de Palmas (TO) e São Paulo (SP). São 4 mil hectares, que representam 8,28% do território do município, e uma diversidade de produtos, das folhosas à soja, e atividades que incluem o turismo rural.