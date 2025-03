Reforço no pedido por securitização será pauta de feira da agricultura familiar no RS

Vitrine de produção, pesquisa e inovação voltadas à agricultura familiar, a 23ª Expoagro Afubra começa na terça-feira (25), em Rio Pardo, sob a marca da Superação . A temática que conduzirá os debates do evento reproduz a necessidade que emerge da sequência de problemas climáticos vividos nos últimos anos no Estado. Sendo assim, o debate em torno da securitização , ferramenta considerada crucial para a manutenção da atividade, também deve aparecer como uma das marcas desta edição do evento .

Produtores da região do Vale do Rio Pardo também sofreram com a força da água da enchente, no ano passado, que destruiu propriedades e "lavou" lavouras. A produção de tabaco acabou "escapando", em razão do calendário do ciclo, dos efeitos do excesso e da falta de chuva. Outras culturas, como a do milho, da soja, feijão, hortaliças, no entanto, sofreram danos, bem como o solo, que exigirá um trabalho de recuperação por longo período.