O temporal registrado na noite passada acabou levando estragos também à 22ª Expoagro Afubra, em Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo. A força do vento provocou danos às estruturas de expositores dentro do parque e fez com que os organizadores decidissem suspender a programação nesta quinta-feira (21). Conforme o coordenador-geral da feira, Marco Antonio Dornelles, o dia será para remontar o que foi afetado com o objetivo de retomar as atividades nesta sexta-feira (22), dia do encerramento. Houve deliberação sobre um pedido para que se "compensasse" essa pausa ampliando o evento até o sábado (23), mas isso não ocorrerá.