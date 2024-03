Três assuntos tiveram destaque na abertura da 22ª Expoagro Afubra, nesta terça-feira (19), em Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo. Um deles foi o próximo Plano Safra. O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, e o secretário de Abastecimento e Cooperativismo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Milton Fornazieri, enfatizaram o foco das ações do governo federal na produção de alimentos e no combate à fome, em um discurso alinhado com as recentes orientações dadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.