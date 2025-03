O marco das feiras de ovinos deste verão no Estado

Com um roteiro cumprido pelo interior do Estado, a temporada de verão de ovinos se encerra, neste ano, como um palco consolidado de genética gaúcha. De Dom Pedrito, na Campanha, a Jaguarão, no Sul, os produtores levaram para as pistas o que tinham de melhor. E, na avaliação do presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco), Edemundo Gressler, ficou claro o trabalho que vem sendo feito de melhoramento dentro das propriedades.