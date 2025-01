Petróleo sobe diante de incerteza sobre abastecimento e enfraquecimento do dólar

Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira (7), impulsionados por temores sobre o fornecimento de Rússia e Irã e um enfraquecimento relativo do dólar.

A cotação do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em março, subiu 0,98%, para 77,05 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano com vencimento em fevereiro, subiu 0,94%, para 74,25 dólares.