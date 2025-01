Recursos destinados a empresas atingidas por enchente voltam à União com o fim da calamidade no RS

O jornalista Guilherme Jacques colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

Terminou nesta terça-feira (31) o prazo do estado de calamidade no Rio Grande do Sul, que havia sido reconhecido em decreto do Congresso Nacional ainda em maio, durante a enchente. Com isso, também foi encerrado o uso dos créditos extraordinários, aprovados para subsidiar empréstimos e auxílios às empresas gaúchas atingidas pela cheia. Ou seja, voltam para a União os recursos não utilizados do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronampe Solidário; dos empréstimos via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para empresas maiores; e do programa de manutenção de empregos.

Estimativa do gerente de Relações Governamentais da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), Lucas Schifino, é de que 40 mil empresas tenham tomado cerca de R$ 3,416 bilhões em empréstimos do Pronampe Solidário até o dia 27 de dezembro. Isso representa R$ 1,8 bilhão dos R$ 3 bilhões que foram disponibilizados pelo governo federal para a subvenção de juros do programa.

– Cerca de R$ 1,2 bilhão vão voltar para a União, o que permitiria praticamente mais R$ 3 bilhões em empréstimos caso o limite por empresa tivesse sido aumentado (era de R$ 150 mil) ou fosse liberado para as de fora da mancha de inundação que comprovassem prejuízos – defende Schifino.

Dos empréstimos via BNDES, ainda em dezembro, o coordenador da Casa do Governo do Rio Grande do Sul, Maneco Hassen, havia sinalizado à coluna que ocorria uma corrida para assinar todos os contratos e garantir que todo crédito fosse utilizado pelas empresas.

Já no programa de manutenção de empregos, a medida provisória que permitia a sua execução havia vencido ainda em outubro e cerca de R$ 1 bilhão não foram usados. Como não foi demandado pelas empresas e o nível de emprego foi recuperado, entendeu-se que o valor não seria necessário.

