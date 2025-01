Novos contêineres da coleta seletiva serão instalados em Caxias do Sul a partir de segunda-feira 

Em 2024, segundo a prefeitura, foram adquiridos e recebidos 500 contêineres amarelos. Divulgação / Codeca

As ruas de Caxias do Sul que contam com coleta de lixo mecanizada vão ganhar contêineres novos a partir de segunda-feira (6). O reforço será com 150 contêineres amarelos, destinados para o descarte do lixo seletivo.

De acordo com a Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca), os novos contêineres vão substituir equipamentos avariados pelo uso ou atos de vandalismo. Ao todo, a cidade conta com 1,8 mil pontos de coleta mecanizada de resíduos. Em cada local, há pelo menos um par: um contêiner verde (lixo orgânico) e um amarelo (seletivo). Em 2024, foram adquiridos e recebidos 500 contêineres amarelos.

Ainda segundo a Codeca, no último ano, a queima de contêineres caiu 39%, evitando maior necessidade de reposição dos equipamentos. Houve 75 incidentes em 2024, contra 124 em 2023. A companhia credita a redução a partir da implantação do Centro Integrado de Operações, onde as forças de segurança monitoram câmeras instaladas por toda a cidade.