Professor Jack parte em uma missão no Tibete.

Resumo de Kung Fu Yoga

Um grupo formado pelo professor Jack, pela professora indiana Ashmita e pela assistente Kyra parte em uma grande missão no Tibete: localizar o tesouro de Magadha, escondido em uma profunda caverna de gelo tibetana. Mas eles acabam presos no local por um descendente de um capitão do exército real, Randall.