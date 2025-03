Futebol associativo? SAFs demoram a ser implantadas e ainda não predominam no Campeonato Brasileiro

Norte-americano John Textor assumiu o futebol do Botafogo em 2022. Vítor Silva / Botafogo FR

Dos 20 clubes deste Brasileirão, apenas cinco ou 25%, já integram o projeto de SAF - Sociedade Anônima de Futebol. São eles: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Fortaleza.

O Vasco obteve em março, na justiça do Rio de Janeiro, uma medida suspendendo o contrato com a empresa norte-americana 777 Partners, e o futebol agora está sob comando do clube associativo. Já o Bragantino não é propriamente uma SAF, mas sim um clube-empresa, sendo parceiro da companhia de energético Red Bull, da Áustria, desde 2019.

SAFs no Brasileirão 2025

Atlético-MG = Galo Holding

Bahia = City Football Group

Botafogo = John Textor

Cruzeiro = Pedro Lourenço

Fortaleza = Fortaleza EC SAF

*Bragantino (clube-empresa) = Red Bull *Vasco (contrato suspenso) = 777 Partners

Quatro times no horizonte

Um pernambucano, um baiano, um gaúcho e um carioca. São quatro, as equipes que podem se tornar SAFs em breve.

Fábio Pizzamiglio, presidente do Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude tem o processo mais adiantado. O clube começou os estudos para se tornar SAF em 2022 e está pronto para assumir este modelo de gestão. Porém, segundo o presidente Fábio Pizzamiglio, nenhuma proposta que agrade ao clube foi feita.

No Recife, o Sport aprovou uma reforma no estatuto que permite a criação de uma SAF para o futebol do clube e ela pode ocorrer em 2026. Já na Bahia, o Vitória está em processo de discussão e contratou um escritório especializado para desenvolver um modelo de negócio.

No Rio, Fluminense está em processo de desenvolvimento de uma SAF, mas ainda sem investidor definido.

Nove sem previsão

Outras nove equipes do Brasileirão, entre elas a dupla Gre-Nal, não possuem, a curto prazo, qualquer possibilidade de virarem SAF. Ceará, Corinthians, Flamengo, Mirassol, Palmeiras, Santos, São Paulo seguem o modelo de futebol tradicional, associativo.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Cesar Greco / Palmeiras

Em entrevista à CNN, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, descartou a transformação do clube alviverde em SAF (Sociedade Anônima do Futebol). De acordo com a dirigente, o Verdão já é "administrado profissionalmente", o que torna desnecessária a chegada de um dono para gerir a agremiação.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.