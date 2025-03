Após avaliação, Bagé mantém racionamento de água

Sanga Rasa é a principal barragem de Bagé, e apresenta nível negativo. Tamile Padilha / Divulgação

O município de Bagé, na Campanha, decidiu manter o racionamento de água pelo menos até a próxima segunda-feira (24). A cidade está com o fornecimento de água potável reduzido desde o dia 8 de março.

A situação foi anunciada na tarde desta quinta-feira (20), após avaliação que envolveu integrantes da prefeitura e do Departamento de Água e Esgotos de Bagé (Daeb). Uma nova reunião está marcada para a próxima semana.

Com a decisão, o fornecimento de água segue sendo interrompido por 12 horas, das 15h às 3h. Para organizar e intercalar o racionamento, a cidade é dividida em dois setores, com cronograma semanal (confira no fim da reportagem).

Falta de chuva

De acordo com a prefeitura, a medida permite uma economia diária de 12% no consumo de água. Desde o começo do mês de março, choveu apenas 18 milímetros quando eram esperados 116 milímetros para todo o mês, conforme a administração. A falta de chuva afeta as duas barragens, Sanga Rasa e Piraí, que estão com níveis negativos, abaixo do normal, de 4m50cm e 2m70cm, respectivamente, conforme medição realizada na quarta-feira (19).

Restrição do uso da água

No dia 3 de março, a prefeitura já havia restringido o uso da água por meio de decreto. A medida segue em vigor e proíbe a lavagem de veículos, pátios e calçadas, a irrigação de gramados e jardins e o abastecimento de piscinas com água tratada.

Quem descumprir as normas poderá ser punido com advertência, multa de até quatro vezes o valor da fatura mensal e até interrupção temporária do fornecimento, caso persista na infração.

A prefeitura também disponibilizou os telefones (53) 3240-7800 e 115 para denúncias sobre o desperdício de água.

Confira as divisões de bairros e dias de racionamento

Dias 17, 19 e 21 de março: bairros do Setor 1 são afetados

Dias 18, 20 e 23 de março: bairros do Setor 2 são afetados

Setor 1

Centro, Madezatti, São Martins, Vila Brum, Arvorezinha, Vila Damé, Camilo Gomes, Parque Silveira Martins, Hidráulica, Popular, Narciso Suñe, Tarumã, Tupã, Stand, Vila Militar, Vila Brasil, Alcides Almeida, Mingote Paiva, Santa Cecília, Menino Deus, Floresta, Santa Carmem, Ibajé, Vila Gaúcha, Mascarenhas, Cohab, São Jorge e arredores.

Setor 2

Getúlio Vargas, Loteamento São Pedro, Jardim do Castelo, São Bernardo, Santa Tecla, Loteamento Severo, Malafaia, Daer, Castro Alves, Dois Irmãos, Estrela Dalva, Ivo Ferronato, Ivone, Dolores, Vila Goulart, Passo das Pedras, Tiarajú, Arco, São Judas, Vila Ipiranga, Santa Tereza, Pedra Branca, Bairro Bonito, Vila dos Anjos, Santa Flora, Habitar Brasil, Morgado Rosa, Dona França, Loteamento Prado Velho, Adão Pedra, Loteamento do Parque, Industrial I, Balança e arredores.