Prefeitura de Passo Fundo decreta situação de emergência por estiagem

A prefeitura de Passo Fundo , no norte do Estado, decretou situação de emergência por causa dos prejuízos causados pela estiagem . O decreto nº 29/2025 foi publicado nesta segunda-feira (10) e autoriza medidas emergenciais para minimizar os impactos causados pela falta de chuvas.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, a partir do Formulário de Informações do Desastre (Fide) e relatórios técnicos, classificaram a estiagem de intensidade de nível dois .

A validade do decreto é de 180 dias, mas pode ser prorrogada de acordo com a situação do município.