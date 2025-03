Alunos de escola de Fazenda Souza, em Caxias, leem para animais e descobrem novo jeito de aprender

Alunos participantes do projeto Leia para um Animal

Um projeto criado durante as aulas de literatura da turma de 4° ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre João Schiavo, de Fazenda Souza, em Caxias do Sul, recebeu reconhecimento nacional. O Leia para um Animal ficou em terceiro lugar no Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade, concedido pela ONG de mesmo nome.