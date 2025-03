Moradores reclamam de cheiro e gosto ruim na água de Passo Fundo: "Beber nem pensar"

Moradores dizem que evitam beber água em alguns bairros da cidade. Carlinhos Rodrigues / Agencia RBS

Moradores de Passo Fundo, no norte do Estado, têm reclamado do cheiro e do gosto da água que chega às residências do município.

Nos bairros São Cristóvão, Petrópolis e Altos da Boa Vista, os moradores também afirmam sentir coceira na pele e vermelhidão nos olhos após tomar banho. Os relatos são os mesmos: a água parece ter gosto e cheiro de cloro.

Moradora do bairro Altos da Boa Vista, a administradora Diana Polla Kressin conta que percebeu a alteração após os episódios de falta de abastecimento de água na cidade nos últimos meses:

— Tenho um bebê de um ano e sete meses em casa e ele fica com os olhos vermelhos e marejados após o banho. Pele e cabelos super ressecados, coceiras na pele, está horrível a qualidade da água. Beber nem pensar. Estamos comprando — disse.

Na casa da estudante de Medicina Marina Bacchi a história é a mesma. Ela conta que ao tomar banho precisa manter a porta e janela do banheiro abertas para não inalar o vapor da água com cheiro forte:

— O valor da água está aumentando, mas a qualidade é péssima. O cheiro está horroroso, já veio água suja também. A gente tem a impressão de que está tomando água com cheiro de água sanitária. A pele fica muito ressecada, fora a ardência nos olhos — disse.

Na última sexta-feira (21), a massoterapeuta Leticia Vieira da Cunha também sentiu um cheiro forte ao encher as garrafas de água em sua residência no bairro São Cristóvão:

— Cheiro e gosto muito fortes. Até optei por comprar a água, porque não tinha condições de tomar. Tinha um cheiro forte, parecia cola de cano — relata.

Com uma filha grávida em casa, a moradora do bairro Petrópolis Patrícia Aquino afirma que percebeu as mudanças há pelo menos um mês:

— O cheiro está cada dia mais forte. É um cheiro de cloro, de água sanitária. Arde os olhos e a garganta — disse.

À GZH Passo Fundo, a Corsan/Aegea informou que a água chega às residências sem nenhum elemento que possa ocasionar riscos à saúde da população e que o tratamento passa por um rigoroso processo de purificação antes de ser distribuída para consumo (confira a nota na íntegra abaixo).

O que diz a Corsan/Aegea

"A Corsan esclarece que o tratamento da água passa por rigoroso processo de purificação antes de ser distribuída para consumo. Somente depois de todos os procedimentos de controle de qualidade, com mais de 500 testes diários de amostras, feitos nos laboratórios da Companhia, é que a água sai das estações de tratamento e daí para os reservatórios, onde é armazenada para ser enviada aos clientes. Em Passo Fundo, o tratamento ocorre em três estações.

As amostras passam também pelo Laboratório Central de Águas, localizado em Porto Alegre e que atende os 317 municípios do Rio Grande do Sul abastecidos pela Corsan. São monitorados cerca de 100 parâmetros exigidos pelas portarias de Potabilidade, do Ministério da Saúde, e de Agrotóxicos, da Secretaria Estadual de Saúde. Desta forma, a água chega às torneiras sem risco da permanência de algum elemento que possa ocasionar riscos à saúde.

A Companhia possui competência técnica reconhecida pela certificação ISO 17.025, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Isso representa a garantia da qualidade da água oferecida.

A Corsan ressalta que está permanentemente à disposição em seus canais de relacionamento com os clientes e recomenda que a população utilize esses meios de contato com a Companhia para solicitações, pedidos de informação ou para fazer comunicados. Isso agiliza a tomada de providências e a mobilização das equipes de serviço.