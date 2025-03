Falta de água em Passo Fundo: bairros voltam a ter falha no abastecimento

Segundo a Corsan/Aegea, o problema ocorreu durante lavagem emergencial dos decantadores da Estação de Tratamento 3, no bairro São Luiz. A medida separa os elementos sólidos da água captada para tratamento na Barragem da Fazenda e serve para manter a água potável , conforme padrão do Ministério da Saúde.

A execução do trabalho causou instabilidade no abastecimento o baixa pressão nos seguintes bairros:

Nesta terça-feira, às 16h, a prefeitura de Passo Fundo se reúne com representantes da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) para discutir a instabilidade no abastecimento de água em Passo Fundo.