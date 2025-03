Grupo organiza protesto após onda de cães envenenados em Sarandi

Lessie, Gorda, Lara e Toddynho foram mortos por envenenamento no centro de Sarandi, norte gaúcho.

Os diversos envenenamentos de cães registrados nos últimos dias em Sarandi , no norte gaúcho, motivaram a organização de um protesto contra maus-tratos aos animais no município de 24 mil habitantes.

Ao menos seis casos tiveram boletins de ocorrência registrados na Polícia Civil desde a última sexta-feira (21). Todos aconteceram no centro da cidade , nas proximidades das ruas Bandeirantes, Duque de Caxias e Paulo Dall’Óglio. Quatro cães morreram .

As primeiras vítimas foram dois cachorros comunitários, Toddynho e Lessie , que apareceram intoxicados em 21 de março. Toddynho chegou a receber atendimento, mas não resistiu. Lessie, uma cadela de grande porte, morreu antes do socorro.

No sábado (22), Gorda e Lara , que viviam em um pátio residencial, foram envenenadas dentro da propriedade . Ambas eram adotadas e viviam com uma família, enquanto Toddynho e Lessie faziam parte de uma matilha comunitária composta ainda por Tigre e Toddy — todos castrados e sem raça definida.

No sábado (29), a entidade realiza uma caminhada em forma de protesto e conscientização, a partir das 14h. O ato com saída em frente à Escola Sarandi, na Avenida Expedicionário, contará com a participação de outras ONGs de proteção animal da região.