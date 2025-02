Com 40 cães resgatados, grupo de voluntários faz campanha por adoção e doações em Passo Fundo

Um grupo de protetores dos animais faz uma campanha pela adoção de cerca de 40 cães resgatados em Passo Fundo, no norte gaúcho. Além de pedidos por lares permanentes, o grupo Ventos do Sul solicita doações de ração, casinhas, vermífugos ou disponibilização de lar temporário.

— Sempre prestamos esse suporte para a Nani, desde que ela adoeceu. Mas agora ela está em uma situação muito debilitada e passamos a nos revezar pra tratar os animais , porém é tudo voluntário. Precisamos contar com doações e, principalmente, adoção dos cães — diz a coordenadora do projeto, Luciane Borowsky.

O trabalho é realizado há cerca de seis meses por 10 membros do grupo, que se revezam para alimentar, limpar, medicar e brincar com os cães. Para Luciane, a ação é uma forma de retribuir os anos de trabalho da tutora.

Como ajudar

Quem deseja contribuir com a causa pode doar ração, dar lar temporário ou adotar os animais. O local não recebe novos cães.

Cãominhada pelos animais

No dia 23 de março, o grupo vai realizar um evento de "cãominhada" , corrida e ciclismo a fim de arrecadar doações para animais atendidos pelo projeto e também por outras ONGs de Passo Fundo.

O valor da inscrição é R$ 50. Mais informações estão disponíveis no perfil do Projeto Social Ventos Do Sul.