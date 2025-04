Escola de autistas promove 1ª Semana de Conscientização Sobre o Autismo em Passo Fundo

Escola promove diferentes atividades para os alunos durante a 1ª Semana de Conscientização Sobre o Autismo. EMAU Professora Olga Caetano Dias / Divulgação

Em alusão ao mês de conscientização do autismo, a Escola Municipal dos Autistas Professora Olga Caetano Dias de Passo Fundo, no norte do Estado, promove a 1ª Semana de Conscientização Sobre o Autismo.

As atividades com os alunos, em parceria com a Associação dos Amigos da Criança Autista (Auma), começaram na segunda-feira (31) e seguem até o sábado (5), fechando com a Festa do Autista. Esta última será aberta à comunidade.

— Durante toda esta semana, estaremos com atividades diferenciadas para os nossos alunos, passando em outras entidades para conscientizar a sociedade sobre o transtorno do espectro autista (TEA). É uma forma de divulgarmos o nosso trabalho de atendimento aos alunos que frequentam a escola — explica o diretor Valdemar da Silva Goes.

A tarde de sábado será repleta de atividades. Além de exposições de trabalhos e atividades musicais, a Festa do Autista também promoverá a caminhada da conscientização, que deve contar com a participação de pais e alunos, além da comunidade em geral.

Leia Mais Encontrado o corpo de homem que caiu no Rio Colorado em Tapera

O trajeto percorrido será realizado no bairro Cohab Secchi, onde está localizado o prédio da instituição, inaugurado em outubro de 2022.

— A ideia é que o pai e a mãe acompanhem esse aluno durante a caminhada que faremos. porque o caminho que faremos é o mesmo que usamos com eles de forma pedagógica durante a semana. Então, será interessante os pais fazerem o mesmo trajeto dos filhos e junto deles desta vez — diz Goes.

Com cerca de 150 alunos, a EMAU Professora Olga Caetano Dias atende desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos.

Para o diretor, o movimento da escola durante o mês de conscientização do autismo é uma forma de envolver a família dos alunos, além da comunidade, trazer mais visibilidade e buscar uma sociedade mais consciente sobre o transtorno.

— É importante que as pessoas vejam que aqui existem autistas e que existe uma escola que realiza trabalhos e atividades diferenciadas para eles — afirma.

Confira a programação da Festa do Autista:

Quando: sábado (5)

Onde: Avenida Zero Hora, 568 — bairro Boqueirão

Atividades: