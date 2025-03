Crespo confirma conversas com o Grêmio em 2024 e projeta futuro: "Muita coisa me une ao futebol gaúcho"

Crespo diz que se sente identificado com o futebol do Rio Grande do Sul. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

O técnico Hernán Crespo confirmou que manteve conversas com o Grêmio em dezembro de 2024. Em entrevista exclusiva a Zero Hora, em Buenos Aires, o ex-técnico do São Paulo revelou ainda que deseja voltar a trabalhar no futebol brasileiro e disse ter identificação com a escola gaúcha.

— O futebol brasileiro é sempre um mercado que a gente observa com muita atenção. Sei que dirigentes do Grêmio se comunicaram com o meu agente (em dezembro de 2024), mas era muito recente à época a minha saída do Al-Ain. Então, era muito difícil encontrar o momento (adequado) — disse o treinador, campeão paulista em 2021 pelo São Paulo.

O ex-centroavante argentino disse ter vontade de trabalhar novamente no futebol brasileiro e revelou se sentir identificado com o futebol do Rio Grande do Sul.

— Muita coisa me une ao futebol gaúcho. Tem muito a ver com o da Argentina, pelo estilo e pela raça. Me parece muito mais familiar do que talvez as outras cidades. Então, por que não? Não vou descartar nunca uma possibilidade, seja de treinar o Grêmio ou o Inter. Mas é sempre lindo estar vinculado ao futebol brasileiro — completou.

Ídolo argentino como centroavante, Crespo conquistou seis títulos como treinador por quatro clubes de quatro países diferentes: Defensa y Justicia-ARG, São Paulo, Al Duhail-CAT, e Al-Ain-EAU.