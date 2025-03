Meia é devolvido ao Grêmio após rebaixamento no Campeonato Catarinense

Um rosto conhecido voltou ao CT Luiz Carvalho nesta semana. Cria das categorias de base do Grêmio, o meia Gabriel Silva foi devolvido depois de rápida passagem pelo Hercílio Luz, de Santa Catarina. Reincorporado ao elenco gremista, o jovem de 22 anos está treinando sob o comando do técnico Gustavo Quinteros.

O empréstimo se estendia até o fim de junho, mas o clube de Tubarão foi rebaixado no Campeonato Catarinense, e a próxima competição a ser disputada seria a Copa Catarinense, programada para iniciar apenas em setembro. No total, o meia gremista disputou sete partidas pela equipe, marcando um gol — no empate em 2 a 2 com a Chapecoense.