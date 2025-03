Quando os trens da Trensurb voltarão a circular na velocidade normal?

Por causa da enchente de maio, cabos precisam ser substituídos. Jean Costa / Agência RBS

Desde a enchente, as viagens do trensurb estão demorando mais tempo. Isso ocorre porque a velocidade dos trens está menor no trecho entre as estações Niterói, em Canoas, e Mercado, em Porto Alegre.

Em condições normais, o trensurb chega a atingir 90km/h no trecho. Porém, há quase um ano, a velocidade não passa de 50km/h.

No trecho entre as estações Niterói e Farrapos, a restrição de velocidade ocorre devido aos danos causados na via por onde passa o trem. A expectativa da Trensurb é que as obras na região sejam concluídas até setembro.

Já entre as estações São Pedro e Mercado, a recuperação deve ser finalizada até outubro. Além dos problemas na via, há necessidade de se recuperar também a sinalização.

— Além de substituir um volume grande de cabos que ficaram comprometidos, estamos recuperando equipamentos, como relés, e outros estamos adquirindo — informa o diretor-presidente da Trensurb, Nazur Garcia.

Entre as estações Sapucaia e Unisinos, a empresa também está recolocando cabos de sinalização. O dano não foi causado por enchente, mas por furtos que já impactavam a operação antes mesmo da enchente. As obras no Vale do Sinos também devem ser concluídas até outubro.

Baldeação