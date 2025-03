Caça da Força Aérea Brasileira faz rasante na pista do aeroporto Salgado Filho

A FAB tem 51 caças do tipo F-5. Fernando Gomes / Agencia RBS

Quem passou pela região do aeroporto Salgado Filho na manhã desta sexta-feira (21) percebeu um caça da Força Aérea Brasileira (FAB) quase realizando um pouso no local. A aeronave não chegou a tocar no asfalto, indicando que tivesse arremetido.

A coluna procurou a Aeronáutica para saber o que ocorrera. O caça faz parte do Primeiro Esquadrão do Décimo Quarto Grupo de Aviação (1º/14º GAV) - Esquadrão Pampa, que opera as aeronaves F-5M da FAB. O piloto realizava um treinamento rotineiro, de aproximação por instrumentos, disponível no Salgado Filho.

O objetivo desse tipo de missão é manter a operacionalidade dos pilotos em condições de baixa visibilidade. O caça pode atingir até 1.960 km/h.

"Destaca-se, ainda, que alguns auxílios para o pouso nessas situações encontram-se disponíveis apenas no Aeroporto Internacional Salgado Filho, como é o caso do Sistema de Pouso por Instrumento (do inglês Instrument Landing System - ILS)", detalha a Aeronáutica.

Segundo o comunicado, a operação não trouxe nenhuma anormalidade no procedimento do aeroporto. A Fraport informou que esse tipo de treinamento é tratado diretamente entre a torre de controle e a Aeronáutica.