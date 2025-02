South Summit Brazil: confira palestrantes confirmados e valores dos ingressos

Em 2024, evento reuniu 23,5 mil pessoas na Capital. André Ávila / Agencia RBS

A menos de 60 dias da sua quarta edição, o South Summit Brazil volta ao Cais Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre, com compromissos urgentes: debater a resiliência e a reconstrução na retomada do Estado após os eventos extremos de 2024. Reunindo atores públicos e privados do ambiente da inovação, o espaço vai divulgar soluções de ciência e tecnologia que podem auxiliar o enfrentamento aos novos tempos.

As programações este ano ocorrem de 9 a 11 de abril. O local, um cartão-postal gaúcho que foi afetado pela enchente, também simboliza a recuperação do RS.

Cinco grandes áreas pautam a temática da edição: sustentabilidade, digitalização, ecossistema, mudança social e "The Edge" (relacionado à biotecnologia, indústria 5.0 e experiência físico e digital). Inovações tecnológicas, tendências de mercado e desafios globais serão abordados dentro de cada grupo.

Competição de startups

Uma das marcas do South Summit, a competição de startups volta na edição de 2025. A disputa reúne empreendedores do Brasil e do Exterior. Na última edição, mais de 2 mil startups participaram.

Participações de peso

Grandes nomes do setor de tecnologia e inovação estão entre as presenças confirmadas. Entre eles:

Leandro Balbinot, CTO da Amazon/Whole Foods ;

; Felipe Feistler, gerente geral da Shein ;

; Ricardo Cappra, fundador do Cappra Institute e especialista em cultura analítica e impacto de dados;

e especialista em cultura analítica e impacto de dados; Gonzalo Muñoz, fundador do Sistema B , movimento global de empresas com foco em desenvolvimento socioambiental;

, movimento global de empresas com foco em desenvolvimento socioambiental; Taneha K. Bacchin, professora associada de Design Urbano na Delft University of Technology , especialista em cidades-esponja e reconhecida por projetos em ecossistemas frágeis e resiliência climática.

, especialista em cidades-esponja e reconhecida por projetos em ecossistemas frágeis e resiliência climática. A lista completa pode ser conferida aqui.

Como participar

Os ingressos para o South Summit 2025 já estão à venda e podem ser adquiridos no site oficial do evento, nas categorias: Attendee (R$ 880), Business (R$ 3.899) e Executive (R$ 5.499), no segundo lote. Também é possível adquirir lotes corporativos com descontos.

Edição de recordes

Em 2024, o South Summit reuniu 23,5 mil pessoas, de 55 países. Foram mais de 800 palestrantes, 7 mil empresas e mais de 3 mil startups participantes.