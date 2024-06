A enchente de maio de 2024 já tem as suas marcações oficiais registradas para a história nas paredes do Cais Mauá, no Centro de Porto Alegre. As placas de metal instaladas agora, referentes à enchente de 2024, estão sendo colocadas, quando possível, nas mesmas paredes que já guardavam marcações físicas da enchente de 1941 (até então, recorde de inundação).