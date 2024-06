O governo do RS emitiu, nesta terça-feira (28), uma nota técnica na qual confirma que a nova régua instalada nas proximidades do Gasômetro para medir o nível do Guaíba não está no mesmo nível da antiga, na estação do Cais Mauá. A que era usada até então foi destruída pela enchente em 2 de maio. No documento, o Piratini anunciou como 3m60cm a cota de inundação referente à Estação Gasômetro.