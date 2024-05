O Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS deixou temporariamente de considerar os três metros como a cota oficial de inundação do Guaíba nos boletins que emite diariamente. Para os hidrólogos, há suspeita de desnivelamento da nova régua instalada pelo governo do Estado em relação ao equipamento antigo. Se isso for confirmado, exigirá a definição de uma nova cota de cheia.