Com nove empresas investidoras e outras 17 residentes no espaço, o Hub Aliança, do Instituto Aliança Empresarial, será lançado na noite desta terça-feira (12), em Passo Fundo. A estrutura revitalizada de um antigo moinho da década de 1930, converge com a proposta de soluções tecnológicas e fomento de ideias do conglomerado.