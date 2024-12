Argentina vence Austrália na United Cup de tênis; Grécia bate Espanha

Tomás Martín Etcheverry, número 39 do ranking da ATP, perdeu por 6-1 e 6-4 para Álex de Miñaur (N.9), mas Nadia Podoroska venceu Olivia Gadecki por 6-2 e 6-4, na partida realizada em Sidney.

"Trabalhei muito na pré-temporada", lamentou De Minaur. "Eu me sentia à vontade com a maneira como estava jogando antes do torneio, então eu digo a mim mesmo que tenho que continuar assim e jogar o tipo de tênis que quero jogar".