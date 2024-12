Ex-Grêmio, Thaciano encaminha acerto com o Santos; veja os valores

O Santos encaminhou a contratação do meia-atacante Thaciano, de 29 anos, que estava no Bahia. O clube nordestino já trata a negociação como certa e apenas aguarda o retorno da documentação para selar a transferência .

Os clubes não divulgaram os valores do negócio. No entanto, de acordo com o que foi apurado pelo ge.globo, são cerca de 4,5 milhões de euros (R$ 32 milhões, na cotação atual) pelo atleta. Além disso, Thaciano também receberá um salário muito superior ao que era pago pelo Bahia.