Um levantamento do Sindicato das indústrias de Construção e Mobiliário (Sinduscon) mostra que, em 10 meses, o mercado imobiliário de Passo Fundo movimentou cerca de R$ 460 milhões. O número já supera todo o montante de 2021, que terminou com R$ 403 milhões em compra e venda de imóveis, mas ainda fica atrás do ano passado, quando a cidade atingiu a marca de R$ 512 milhões em negócios imobiliários.