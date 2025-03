Irrigação inteligente, mais expositores e abertura para o mercado da Índia: o que há de novo na 25ª Expodireto

A 25ª Expodireto Cotrijal começa nesta segunda-feira (10) e traz os olhares do mundo a Não-Me-Toque, no norte gaúcho, onde 610 expositores e representantes de 70 países se reúnem com o que há de mais novo para o campo. O número de empresas e entidades representa um aumento ante a feira passada, quando 570 expositores participaram do evento.