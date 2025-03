Rede argentina famosa por doce de leite e alfajores vai abrir loja em Passo Fundo

Empresa tem unidades em outras cidades gaúchas, como Porto Alegre, Caxias do Sul, Canela e Bento Gonçalves.

A marca argentina Havanna , famosa pelos alfajores e doces de leite, vai abrir uma loja em Passo Fundo. O espaço ficará no segundo andar do Bella Città Shopping a partir da segunda quinzena de maio.

A empresa criada na Argentina na década de 1940 oferece cafés, chocolates, panetones, pão de queijo e pão na chapa. No shopping, ficará perto da Praça de Alimentação e terá mesas e cadeiras para que os visitantes consumam no local.

Essa é a primeira loja Havanna do norte gaúcho. No RS há unidades em Porto Alegre, Caxias do Sul, Canela e Bento Gonçalves. O preço da franquia é estimado em R$ 490 mil.