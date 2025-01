Catar confirma continuação de discussões 'técnicas' sobre uma trégua em Gaza

"As reuniões técnicas continuam entre os dois lados", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed al Ansari, referindo-se às discussões entre representantes dos principais negociadores sobre os detalhes de um acordo.

Há mais de um ano, o Catar participa junto com os Estados Unidos e o Egito, das negociações para um cessar-fogo e a libertação dos reféns ainda detidos em Gaza desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 contra Israel, que deu início à guerra.

As negociações indiretas foram retomadas neste fim de semana na capital do Catar, Doha.

O último ciclo de negociações terminou no mês passado sem sucesso, com ambos os lados acusando-se mutuamente de bloqueá-los.

Depois de suspender a mediação em novembro, o rico emirado do gás declarou no início de dezembro que via um "novo impulso" nas negociações após a eleição do presidente Donald Trump nos Estados Unidos.