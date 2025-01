Centenas de sul-coreanos se reúnem para proteger o presidente destituído

Centenas de apoiadores do presidente sul-coreano suspenso, Yoon Suk Yeol, concentraram-se em frente à sua residência em Seul nesta quarta-feira (8) para tentar protegê-lo após a emissão de um segundo mandado de prisão.

Acusado de insurreição depois de declarar brevemente a lei marcial no início de dezembro, Yoon ignorou intimações de interrogatório e resistiu a uma tentativa de prisão na semana passada.

Em sua residência em Seul, o líder conservador conseguiu evitar a prisão graças à lealdade de cerca de 200 membros armados do seu serviço de segurança que impediram a passagem de policiais e agentes anticorrupção.

"Um grande número de pessoas se uniu a nós. Apesar do frio, muitos ficaram a noite toda", disse Lee Hye-sook, um homem de 57 anos.

Alguns dos manifestantes deixaram flores e fitas em frente à residência com slogans que lembram o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, como "Make Korea Great Again".

Embora tenha revogado a medida horas depois, foi suspenso do cargo devido a uma moção de impeachment aprovada no Parlamento, analisada pelo Tribunal Constitucional que a ratificará ou rejeitará.

A equipe jurídica do presidente garantiu nesta quarta-feira que ele permanece em sua residência, embora na véspera os investigadores tenham levantado dúvidas sobre seu paradeiro.

"Ontem à noite, visitei pessoalmente a residência oficial, onde me encontrei com o presidente e saí", disse seu advogado, Yoon Kap-keun.

Um jornalista da AFP observou que os serviços de segurança do presidente colocaram arame farpado em torno da casa e bloquearam as vias de acesso à residência com veículos.