Grêmio anuncia término de contrato de duas jogadoras; veja os nomes

O último jogo de Kelly Restrepo foi em 21 de agosto de 2024, pelo Brasileirão. Ela se despede do Grêmio com seis jogos, dois gols e uma assistência.

Em campo

As Gurias Gremistas voltam a jogar no dia 13 de abril, às 16h, contra o Bahia. O duelo será no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, pela quarta rodada do Brasileirão Feminino.