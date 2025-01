Mulher suspeita de matar grávida para roubar bebê em Porto Alegre vai passar por primeira audiência em fevereiro

Joseane de Oliveira Jardim , 42 anos, acusada de assassinar a gestante Paula Janaína Ferreira Melo, 25, para ficar com seu bebê , deve passar por audiência de instrução no dia 18 de fevereiro. O inquérito foi concluído e encaminhado à Justiça em 4 de novembro. A denúncia oferecida pelo Ministério Público foi aceita pela Justiça em 22 de novembro.

A acusada responde pelos crimes de homicídio qualificado , aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante , parto suposto e ocultação de cadáver . A polícia concluiu o inquérito com o indiciamento de Joseane e remeteu à Justiça no dia 4 de novembro.

As qualificadoras do homicídio são motivo torpe , emprego de meio cruel para dificultar a defesa da vítima , dissimulação e para assegurar a execução de outro crime . Ela segue presa preventivamente em Guaíba.

De acordo com o Tribunal de Justiça do RS (TJ), a denúncia foi aceita pela Juíza de Direito, Anna Alice da Rosa Schuh, da 1ª Vara do Júri do Foro da Comarca de Porto Alegre, por estarem presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria. Durante a audiência, as partes envolvidas poderão apresentar provas e argumentos perante a magistrada.