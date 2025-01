Relembre outros jovens que estrearam pelo Grêmio com 16 anos

Jefferson Botega / Agencia RBS

A noite de Novo Hamburgo foi agraciada com atuações de luxo de Arezo e Monsalve, porém a vitória do Grêmio sobre o Monsoon também ficará marcada na história pela estreia de um jovem promissor das categorias de base do clube: Gabriel Mec, com seus 16 anos.

A coluna relembra aqui outros jogadores que também atuaram no time principal do Grêmio com essa idade. A lista, que leva em conta o século 21 (de 2001 até aqui) é bastante curta, o que demonstra como é incomum lançar jovens de forma tão prematura.

Anderson foi o primeiro. Em um ano conturbado, que terminou com o rebaixamento do Grêmio, a promessa de craque foi lançada pelo então técnico Cuca em um Gre-Nal no Olímpico. A vitória foi colorada, mas ele, com seus 16 anos, marcou o gol gremista da partida.

Depois apareceram Yuri Mamute e Lincoln. Em 2011, com Renato Portaluppi, o primeiro foi lançado com 16 anos. O segundo é resultado da escolha de Luiz Felipe Scolaro, na temporada de 2015.

Jogadores que estrearam pelo Grêmio com 16 anos (século 21)