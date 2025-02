Os números de Braithwaite pelo Grêmio, o goleador do Gauchão

Braithwaite chegou a 13 gols pelo Grêmio. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Se tem um jogador que caiu nas graças da torcida do Grêmio em 2025 é Martin Braithwaite. A despeito de alguma atuações ruins do time na temporada, como no empate no Gre-Nal ou na derrota para o Juventude, o dinamarquês tem sido aquele que tem escapado das críticas.

Pois Braithwaite voltou a balançar as redes nessa terça-feira (11). Ele marcou duas vezes na goleada por 5 a 0 sobre o Pelotas, na Arena, assumindo a artilharia do Gauchão. No total, são cinco gols.

Desde que chegou ao Grêmio, Braithwaite chamou a atenção pelo seu nível intelectual e sua experiência no futebol europeu. Logo em sua estreia, marcou gol (vitória contra o Cuiabá pelo Brasileirão 2024). Já são 25 partidas e 13 gols anotados pelo atacante, além de três assistências.

A diferença de postura ficou clara mais uma vez em um momento inesperado na saída de campo ao final do primeiro tempo contra o Pelotas. Apesar do 3 a 0 no placar, Braithwaite fez questão de minimizar os dois gols marcados, mas sim montar uma autocrítica pelo início de jogo ruim da equipe.

Números de Martin Braithwaite pelo Grêmio

25 jogos

13 gols (9 na Arena)

3 assistências

1 participação em gol a cada 125 minutos em campo

Em 2025

5 jogos

5 gols

1 assistência