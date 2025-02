Grêmio faz consulta pelo atacante Rony

Atacante do clube paulista também desperta interesse do Atlético-MG. Cesar Greco / Palmeiras/Divulgação

Em busca de uma opção versátil para o ataque, o Grêmio analisou a contratação de Rony. Segundo o ge.com, o Tricolor enviou uma proposta de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 29 milhões na cotação atual) ao Palmeiras para contratar o atacante de 29 anos.

Em contato com Zero Hora, a direção confirmou a consulta, mas não a oficialização de uma proposta. O alvo prioritário para a posição segue sendo o uruguaio Cristian Olivera, do Los Angeles FC.

A comissão técnica gosta do estilo de Rony. Após se destacar no Athletico-PR como ponta, e também ser titular no Palmeiras na função, o atacante também jogou como centroavante com Abel Ferreira.

Rony disputou 284 jogos pelo Palmeiras, com 70 gols marcados e 32 assistências. Além da consulta do Grêmio, o Atlético-MG também está negociando com o Palmeiras pelo jogador.