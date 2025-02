O Grêmio encaminhou um lugar nas semifinais do Gauchão. Na Arena, o Tricolor começou a partida devagar, mas terminou a noite de terça-feira (11) com um goleada de 5 a 0 sobre o Pelotas. Apesar de marcar três vezes, o primeiro tempo do gremista não agradou. Gustavo Martins e Braithwaite, duas vezes, fizeram os gols. Pavon, duas vezes, ampliou no segundo tempo.

Com 14 pontos após sete rodadas, o Grêmio espera pelo resultado entre Guarany e Caxias nesta quarta-feira (12) para confirmar matematicamente a vaga. Basta que a equipe de Bagé não vença o jogo para garantir o lugar gremista nos matas. Além disso, o Tricolor segue na briga pela melhor campanha do Gauchão 2025.

Com menos de 72 horas de descanso desde o Gre-Nal do último sábado (8), o Grêmio apostou em uma escalação mista para enfrentar o Pelotas. Tiago Volpi voltou ao gol, com a proteção de João Lucas, Gustavo Martins, Jemerson e o estreante Pedrinho na lateral-esquerda. Cuéllar e Villasanti formaram a dupla de volantes, com Edenilson, Monsalve e Aravena na linha de três jogadores atrás de Braithwaite.

Melhores momentos de Grêmio x Pelotas

Até os 25 minutos, foi o Pelotas que chegou com mais perigo. Lento e sem intensidade, o time do Grêmio dava espaços para o adversário na Arena. Volpi precisou fazer duas boas intervenções. Primeiro, com um minuto de partida, contra Emerson. E depois em chute de Michel Douglas, aos 17 minutos.

A primeira finalização com perigo do Grêmio levou 26 minutos até acontecer. Após arrancada de Monsalve do meio do campo, o colombiano tocou para Edenilson na entrada da área. Villasanti recebeu o toque de calcanhar do companheiro e arriscou o chute. A bola passou por cima do gol de Jorge.

Aos 32, o Grêmio ficou a centímetros de abrir o placar. Braithwaite completou de calcanhar um cruzamento de Edenilson. A bola sobrou para Villasanti, que bateu cruzado. Aravena se atirou na bola e por pouco não alcançou.

Depois de tomar o controle da partida, o Grêmio abriu o placar. Após jogada ensaiada, Edenilson cobrou o escanteio para Monsalve ao lado da área. O colombiano driblou seu marcador e avançou em direção ao gol. O cruzamento do meia encontrou o tornozelo de Gustavo Martins, que marcou um belo gol de letra na Arena, aos 38 minutos.

A vantagem aumentou logo em seguida. Edenilson levantou a bola na área. Braithwaite cabeceou firme, a bola bateu no travessão e quicou dentro do gol.

Nos acréscimos, a dupla do segundo gol gremista combinou novamente. Edenilson cobrou escanteio na área e Brathwaite completou de cabeça sem chances para Jorge. Deu tempo ainda para Volpi receber os aplausos da torcida. O goleiro evitou o gol de Cesinha ao fazer uma defesa com a mão esquerda praticamente no ângulo.

Segunda etapa

De volta do vestiário para o segundo tempo, o Grêmio teve duas mudanças. Pedrinho e Aravena saíram. João Pedro e Pavon entraram.

Villasanti teve boa oportunidade no início do segundo tempo. Edenilson acertou o passe entre os marcadores do Pelotas para o companheiro, mas o paraguaio chutou em cima de Jorge.

Quinteros rodou mais algumas peças. Monsalve e Braithwaite saíram para as entradas de Cristaldo e Arezo. Aos 16, Pavon marcou um golaço. Pelo lado esquerdo, o argentino recebeu lançamento e invadiu a área. O chute cruzado não deu chances para Jorge.

Sobrando fisicamente, o Grêmio chegava ao gol do Pelotas com facilidade. Aos 33, o quinto gol não saiu por falta de capricho. Arezo puxou um ataque pelo meio da área e tocou para Edenilson. O meia arriscou de pé esquerdo, mas acertou a trave. No rebote, Arezo tentou o cruzamento e tocou a bola para um jogador do Pelotas.

Pavon, aos 38 minutos, marcou outro golaço na Arena. Cristaldo realizou um lançamento do lado esquerdo. Na ponta direita, o argentino acertou um chute de primeira sem chances para Jorge.

Com a expectativa de estrear os reforços, e dar mais um passo na evolução do time, o Grêmio fecha a fase classificatória do Gauchão neste sábado em Erechim. Gustavo Quinteros deve ter Lucas Esteves, Camilo e Amuzu à disposição para a partida contra o Ypiranga.

Gauchão — 7ª rodada — 5/2/2025

Grêmio (5)

Tiago Volpi; João Lucas, Gustavo Martins, Jemerson (Rodrigo Ely, 28'/2ºT) e Pedrinho (João Pedro, INT); Cuéllar, Villasanti, Edenilson, Monsalve (Cristaldo, 14'/2ºT) e Aravena (Pavon, INT); Braithwaite (Arezo, 14'/2ºT). Técnico: Gustavo Quinteros

Pelotas (0)

Jorge; Vidal, Massaia , Yuri Bigode e Bryan; Robson (Xandy, 9'/2ºT), Mateus Silva (Gusso, 36'/2ºT), Venício (Léo Ferraz, 19'/2ºT) , Cesinha e Emerson (Ruster, 9'/2ºT); Michel Douglas (Luizinho, 19'/2ºT). Técnico: Ariel Lanzini

GOLS: Gustavo Martins aos 38min, e Braithwaite aos 43min e 46min do 1º tempo; Pavon aos 16min e 38min do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS: Monsalve, Villasanti, Cuéllar e Rodrigo Ely (G); Jorge (P)

ARBITRAGEM: Wagner Echevarria, auxiliado por Tiago Kappes Diel e Fabulo Diniz. VAR: Rodrigo Brand da Silva

PÚBLICO: 11.668 (11.500 pagantes)

RENDA: R$ 447.472,00

LOCAL: Arena do Grêmio

Próximo jogo

Sábado, 15/2 — 16h30min

Ypiranga x Grêmio

Estádio Colosso da Lagoa — Gauchão (8ª rodada)

