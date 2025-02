O fim da invencibilidade do Grêmio de Quinteros

Grêmio, de Rodrigo Ely, perdeu a primeira em 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

Restava apenas um clube da Série A do Brasileirão que não havia levado gol até aqui: o Grêmio. Ainda invicto em termos de resultados e também com relação ao vazamento da defesa, o time foi a Caxias do Sul e acabou derrotado pelo Juventude pelo Gauchão.

O Grêmio de Gustavo Quinteros vinha de quatro jogos sem ser vazado: Brasil de Pelotas (0 a 0), Caxias (4 a 0), Monsoon (3 a 0) e São Luiz (5 a 0). E foi bem na estreia do goleiro Tiago Volpi que esta marca foi interrompida.

Curiosamente agora os três gaúchos sofreram o mesmo número de gols em 2025: Grêmio, Inter e Juventude, todos com dois gols contra. Aqui não estão sendo contabilizados os amistosos diante do México e do Boca Juniors destes dois últimos respectivamente.

Gols sofridos em 2025 (clubes da Série A):

1 - Fortaleza

2 - Grêmio, Inter, Juventude , Atlético-MG

, Atlético-MG 3 - Ceará, Bahia

5 - Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense, Vitória

6 - Flamengo, São Paulo

7 - Corinthians, Vasco, Botafogo, Fluminense

8 - Sport

9 - Santos

10 - Botafogo, Mirassol

11 - Santos, Bragantino