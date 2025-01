A noite do brilho de um supertalento no Grêmio

A noite no Estádio do Vale encantou, mais uma vez, o torcedor do Grêmio. Desta vez, o talento de Monsalve superou os destaques coletivos do trabalho de Gustavo Quinteros. O jovem meia colombiano é a grande atração do atual grupo tricolor. Poucas vezes se viu um jogador tão jovem, com tanto futuro, surgindo no Grêmio. É talento puro e natural e ele joga com a camisa tricolor. Aproveitem!