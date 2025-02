Grêmio e Inter estão salvando a arbitragem do Gauchão

Existe uma lógica nos discursos da dupla Gre-Nal e eles que estão salvando a arbitragem no Campeonato Gaúcho . A busca por uma "teoria da conspiração" está distorcendo a verdadeira análise em uma competição que tem um festival de problemas nos critérios dos árbitros jogo após jogo. Grêmio e Inter , por suas disputas internas, estão escondendo a real razão de todos os problemas.

O Inter e o seu teatro forçado foi o primeiro ponto de discussão, buscando um suposto complô contra seu time. Após isso, como resposta, o Grêmio passou a encontrar erros específicos e também entrou na fila dos prejudicados. O curioso é que as repercussões fizeram a análise sobre os erros ganharem um fator secundário , e este é o nosso grande problema.

A dificuldade da arbitragem no Gauchão não passa por complô ou teoria da conspiração. Os erros, sucessivos e constantes, aparecem em todos os jogos, da dupla ou não, mostrando despreparo e falta de um mínimo critério . Grêmio e Inter são vítimas da mesma forma, mesmo que tentem assumir um maior protagonismo neste ponto.

O fato é que a narrativa da dupla Gre-Nal esta salvando a péssima arbitragem de uma competição que merecia muito mais desse quadro. Quando se diz que existe favorecimento, está se pressupondo controle e regra sobre as decisões e isso, com certeza, não se tem neste campeonato.

A incompetência impera e a cada jogo se tem a ideia de que tudo pode ser superado. Grêmio e Inter podem ser prejudicados de forma desigual até o final do Gauchão, mas jamais podem imaginar que isso possa ser organizado. Não existe inteligência capaz de se organizar com tamanho descritério como o que estamos vendo no Campeonato Gaúcho. Complô ou teoria da conspiração também pressupõe qualidade.