Trânsito na RS-122, entre Caxias do Sul e Flores da Cunha, tem alterações após derramamento de produto químico na pista 

O fluxo de veículos na RS-122, entre Caxias do Sul e Flores da Cunha, está com alterações no início da tarde desta terça-feira (18). Isso porque houve vazamento de hidróxido de amônia líquida, que era transportado por um caminhão que passava pelo local. O trecho do km 93, próximo à Fante Indústria de Bebidas, está bloqueado no sentido Flores-Caxias.