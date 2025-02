Monsoon x Ypiranga: onde assistir, horário e escalações pelo Gauchão 

Monsoon e Ypiranga se enfrentam no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

Monsoon e Ypiranga fazem o primeiro jogo da semifinal do Troféu Farroupilha nesta quinta-feira (20). O torneio dará ao campeão uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. A partida será às 19h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.