Técnico do Ypiranga revela que clube havia solicitado mudança de data do Troféu Farroupilha

Ypiranga foi derrotado pelo Grêmio na última rodada do Gauchão. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

Após a derrota para o Grêmio, o técnico do Ypiranga, Matheus Costa, projetou a próxima fase da competição. O Canarinho enfrentará o Monsoon na semifinal do Troféu Farroupilha. O primeiro jogo será no meio desta semana, fato que gerou reclamação do comandante. Ele, inclusive, afirmou ter solicitado mudança de data para a FGF.

O treinador tem se preocupado com o desgaste da sua equipe. Desde que o Gauchão iniciou, a rotina tem sido de dois jogos por semana, sem tempo para descanso.

– Eu acho que é um momento muito cruel, porque a gente tem uma sequência realmente desgastante. A gente solicitou para ser uma semana cheia (com descanso) para todos os clubes. Eles alegaram que têm alguns clubes de Copa do Brasil que podem jogar no meio de semana, então a gente tem que jogar agora – revelou o treinador.

– A gente não fez um elenco pensando em duas competições simultâneas. Tem equipes que disputam a Copa do Brasil, mas tem 40 atletas no elenco. Nós estamos com um elenco muito enxuto, pensando somente no nosso Estadual, até pela nossa realidade financeira – completou.

Durante a entrevista coletiva, o técnico foi questionado sobre a equipe que irá enfrentar o Monsoon. Matheus Costa disse que há dúvidas e que será preciso reavaliar as condições físicas dos atletas. Ele elogiou a postura dos jogadores no enfrentamento contra o Grêmio na última rodada e revelou preocupação com Galego, artilheiro do Gauchão com seis gols.