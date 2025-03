Quem saiu e quem pode chegar ao Ypiranga para a disputa da Série C

Marlone é um dos reforços do Ypiranga para a Série C. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga segue intensificando a preparação para a estreia na Série C do Brasileirão. E neste sábado (29), às 16h, o Canarinho terá o primeiro amistoso da intertemporada, contra o São Luiz, no Estádio Colosso da Lagoa.

Essa será uma oportunidade para o técnico Matheus Costa testar os novos reforços, e até mesmo jogadores em novas posições. Esse é o caso de Charles, que atuou como volante no Gauchão e na Série C passará a exercer funções do sistema defensivo.

O jogador atuou como zagueiro no Volta Redonda, antes de chegar ao Canarinho. No entanto, a troca de posição foi necessária depois de duas baixas no setor: Heitor e Franklin. Outra saída foi do centroavante Galego, que se transferiu ao Juventude, para disputar a Série A do Brasileirão.

Chegadas

Até o momento, o Ypiranga anunciou três reforços. Os meias Marlone e Gabriel Terra, além do atacante Tomi Montefiori. O clube também encaminhou a contratação do zagueiro Igor Morais, de 26 anos.

O jogador estava no Brasiliense e deve chegar a Erechim na próxima semana. Igor foi relevado nas categorias de base do São Paulo e na sequência se transferiu para o sub-23 do Corinthians. Depois disso, passou por Remo, Cianorte e Ceilândia.

Outras duas peçam podem chegar ao Ypiranga durante a disputa da Série C. Isso porque o departamento de futebol está no mercado na procura por um centroavante para repor a saída de Galego, e também de um lateral-esquerdo.