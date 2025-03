Ypiranga oficializa a contratação do meio-campista Marlone

O Ypiranga oficializou na noite desta segunda-feira (10), a contratação do meio-campista Marlone . Com passagem por grandes clubes brasileiros, o jogador é o primeiro reforço do Canarinho para a disputa da Série C do Brasileirão.

O jogador se apresenta antes dos demais atletas, que estão de folga após o título da Taça Farroupilha. A reapresentação do restante do elenco está marcada para acontecer no dia 19 deste mês. A estreia na Série C será no dia 12 de abril, contra o Londrina, no Estádio do Café.